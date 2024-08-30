فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الوكيل الإخباري- نوهت شركة كهرباء اربد من اضطراها الى فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد وجرش وعجلون غدا السبت جراء اعمال صيانة .



وبينت المناطق المتضررة بالفصل في اربد : تجمع فوزي التل شطنا ومجاوريه وذلك من الساعة الحادية عشر صباحا والى الساعة الخامسة مساءً .



و في جرش : ام قنطرة ، النبي هود ، الخريشة ، اسكان الفقراء ، الرياشي ، العبارة ، عنيبة ، الكفير ، اسكان المهندسين ام قنطرة ، اسكان عنيبه ، جرش حي الاسكان ، المجر وذلك من الساعة السادسة صباحا والى الساعة الخامسة مساءً



وعجلون :لستب ، الصوان ، خلة سالم ، تجمع مار الياس ، تجمه ابو الزيتون ، كفر الدره وذلك ن الساعة السادسة صباحا والى الساعة الثانية عشر ظهرا

اضافة اعلان