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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 30-08-2024 07:00 م

الوكيل الإخباري-     نوهت شركة كهرباء اربد من اضطراها الى فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد وجرش وعجلون غدا السبت جراء اعمال صيانة .

وبينت المناطق المتضررة بالفصل في اربد : تجمع فوزي التل شطنا ومجاوريه وذلك من الساعة الحادية عشر صباحا والى الساعة الخامسة مساءً .

و في جرش : ام قنطرة ، النبي هود ، الخريشة ، اسكان الفقراء ، الرياشي ، العبارة ، عنيبة ، الكفير ، اسكان المهندسين ام قنطرة ، اسكان عنيبه ، جرش حي الاسكان ، المجر  وذلك من  الساعة السادسة صباحا والى الساعة الخامسة مساءً

وعجلون :لستب ، الصوان ، خلة سالم ، تجمع مار الياس ، تجمه ابو الزيتون  ، كفر الدره  وذلك ن الساعة السادسة صباحا والى الساعة الثانية عشر ظهرا

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