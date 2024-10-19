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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 19-10-2024 02:04 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الأحد، لغايات الصيانة السنوية.

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وقالت الشركة في بيان إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصرا، ويشمل المنشية والعرامشة والفضيين وجزءا من بلدة وقاص .

 
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