فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وقالت الشركة في بيان إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصرا، ويشمل المنشية والعرامشة والفضيين وجزءا من بلدة وقاص .
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