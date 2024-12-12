فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

المناطق المتأثرة: المرج ( حي مدرسة الجيل الجديد + أجزاء من الرابية ) / مجمع الدوائر الحكومية / وادي اطوي / جزء من الثلاجه / عزرا / العزيزية / اسكان المكرمة الثلاجة / الحوية الحي الغربي / عينون
وبينت ان سبب الفصل يعود لأعمال صيانة على الشبكة
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