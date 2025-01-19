فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق كفرعان ومبنى بلدية منطقة كفرعان بلواء الوسطية غربي إربد غدا الاثنين.

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