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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 19-01-2025 09:58 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق كفرعان ومبنى بلدية منطقة كفرعان بلواء الوسطية غربي إربد غدا الاثنين.

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وذكرت الشركة في بيان، أن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق، وسيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

 
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