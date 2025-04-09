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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة المفرق غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من 9:30 ص
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-04-2025 11:40 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة المفرق غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من 9:30 صباحا ولغاية 3 عصرا، سيشمل مناطق: سما السرحان، وجسر سما السرحان، ومغير السرحان، وطريق جابر، وسميا وشرق المطلة، وزملة الطرقي، ومنشية الكعبير، والسويلمة، والمشيرفة والاكيدر البلد، والدندنية، ومركز شباب سما السرحان، ومباني بلديتي سما السرحان، والسويلمة، ومركز صحي سما السرحان، ومركز صحي السويلمة.

 
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أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة المفرق غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من 9:30 ص

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