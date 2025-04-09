فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من 9:30 صباحا ولغاية 3 عصرا، سيشمل مناطق: سما السرحان، وجسر سما السرحان، ومغير السرحان، وطريق جابر، وسميا وشرق المطلة، وزملة الطرقي، ومنشية الكعبير، والسويلمة، والمشيرفة والاكيدر البلد، والدندنية، ومركز شباب سما السرحان، ومباني بلديتي سما السرحان، والسويلمة، ومركز صحي سما السرحان، ومركز صحي السويلمة.
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