الثلاثاء 2025-05-13 12:24 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 12-05-2025 11:41 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في معان الثلاثاء من الساعة 9:00 صباحا الى الساعة 4:00 عصرا.

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المناطق المتأثرة: جزء من حي عليان / جزء من منطقة الشامية / الضمان الاجتماعي / منطقة الطور / شارع المعارض / شارع فلسطين / جزء من منطقة البيارة / المنطقة الحرفية معان / حي المحطة / سرية التموين / الدفاع الجوي / الاستطلاع العسكري.


وبينت ان سبب الفصل يعود لتركيب معدات جديدة على المغذي

 
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