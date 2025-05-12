فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في معان الثلاثاء من الساعة 9:00 صباحا الى الساعة 4:00 عصرا.

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المناطق المتأثرة: جزء من حي عليان / جزء من منطقة الشامية / الضمان الاجتماعي / منطقة الطور / شارع المعارض / شارع فلسطين / جزء من منطقة البيارة / المنطقة الحرفية معان / حي المحطة / سرية التموين / الدفاع الجوي / الاستطلاع العسكري.