فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

المناطق المتأثرة: جزء من حي عليان / جزء من منطقة الشامية / الضمان الاجتماعي / منطقة الطور / شارع المعارض / شارع فلسطين / جزء من منطقة البيارة / المنطقة الحرفية معان / حي المحطة / سرية التموين / الدفاع الجوي / الاستطلاع العسكري.
وبينت ان سبب الفصل يعود لتركيب معدات جديدة على المغذي
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