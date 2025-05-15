فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وأوضحت الشركة في بيانها أن الفصل سيشمل المناطق الواقعة قرب إشارة بردى شمال، ودوار الثقافة، وشارع وصفي التل، بالإضافة إلى المناطق الواقعة غرب وجنوب حدائق الملك عبدالله.
وأضافت أن عملية الفصل ستبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة الخدمة الكهربائية وتعزيز كفاءة الشبكة.
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