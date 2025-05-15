الخميس 2025-05-15 09:03 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 15-05-2025 07:40 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء محافظة إربد عن نيتها إجراء أعمال صيانة مبرمجة على شبكتها الكهربائية يوم غد الجمعة الموافق 16 أيار 2025، الأمر الذي سيترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظة إربد.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة في بيانها أن الفصل سيشمل المناطق الواقعة قرب إشارة بردى شمال، ودوار الثقافة، وشارع وصفي التل، بالإضافة إلى المناطق الواقعة غرب وجنوب حدائق الملك عبدالله.

وأضافت أن عملية الفصل ستبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة الخدمة الكهربائية وتعزيز كفاءة الشبكة.
 
gnews

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