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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 18-05-2025 10:03 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في معان يوم الإثنين من الساعة 9:30 صباحا الى الساعة 4:00 عصرا.

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المناطق المتأثرة: قيادة المنطقة الجنوبية / مركز الإصلاح والتأهيل معان / كتيبة درك معان / مديرية دفاع مدني معان / مشروع الأعلاف - المحمدية / منطقة المحمدية / منطقة الهاشمية / شركة الفجر للغاز / منطقة الحسينية / مصنع غدير / مصنع الكرتون / آبار مياه اسمنت الجنوب / آبار مياه تل برما / منطقة بسطة / منطقة بئر أبو دنة / منطقة الأمير راشد / مكب نفايات ايل / آبار مياه القاع


سبب الفصل: تركيب محطة جديدة

 

كما أعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في العقبة على يوم الإثنين من الساعة 9:00 صباحا الى الساعة 4:00 عصرا.


المناطق المتأثرة: وادي عربة / الريشة
سبب الفصل: تركيب محطة تحويل جديدة في المنطقة

 
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