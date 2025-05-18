فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

المناطق المتأثرة: قيادة المنطقة الجنوبية / مركز الإصلاح والتأهيل معان / كتيبة درك معان / مديرية دفاع مدني معان / مشروع الأعلاف - المحمدية / منطقة المحمدية / منطقة الهاشمية / شركة الفجر للغاز / منطقة الحسينية / مصنع غدير / مصنع الكرتون / آبار مياه اسمنت الجنوب / آبار مياه تل برما / منطقة بسطة / منطقة بئر أبو دنة / منطقة الأمير راشد / مكب نفايات ايل / آبار مياه القاع
سبب الفصل: تركيب محطة جديدة
المناطق المتأثرة: وادي عربة / الريشة
سبب الفصل: تركيب محطة تحويل جديدة في المنطقة
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