فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

من الساعة 6:00 صباحا الى الساعة 12:00 ظهرا.
المناطق المتأثرة: أجزاء من سوق الثنية / البنك الاردني الكويتي / البنك العربي - الثنية / أجزاء من زحوم / المدينة الحرفية / مجمع طبيش للمجمدات / تفريعة البيبسي
سبب الفصل: نقل أعمدة ضغط متوسط تعارض توسعة الطريق
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