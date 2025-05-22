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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 22-05-2025 11:09 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في الكرك الجمعة
من الساعة 6:00 صباحا الى الساعة 12:00 ظهرا.

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المناطق المتأثرة: أجزاء من سوق الثنية / البنك الاردني الكويتي / البنك العربي - الثنية / أجزاء من زحوم / المدينة الحرفية / مجمع طبيش للمجمدات / تفريعة البيبسي


سبب الفصل: نقل أعمدة ضغط متوسط تعارض توسعة الطريق

 
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