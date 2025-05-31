السبت 2025-05-31 12:34 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 31-05-2025 12:23 م

الوكيل الإخباري-    أبلغت شركة كهرباء اربد، متصرفية لواء الوسطية، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق قميم وسط البلد والشارع الرئيسي قميم بلواء الوسطية غربي اربد، غدا الأحد.

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وقالت الشركة، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق، وسيكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة 4 مساء.

 
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