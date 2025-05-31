فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وقالت الشركة، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق، وسيكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة 4 مساء.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يدعو من منتدى تواصل إلى إيجاد حلول لندرة المياه والبطالة وفرص العمل
-
بدء الأنشطة التفاعلية ضمن منتدى تواصل 2025
-
فوز يحيى أبو عبود بمركز نقيب المحامين لدورة ثانية
-
جولة ثانية لحسم مركز نقيب المحامين
-
إصابة إحسان حداد بقطع في وتر العرقوب بالقدم اليمنى
-
سلطة إقليم البترا تحتفل بعيد الاستقلال الـ79
-
البعثة الطبية الأردنية تتعامل مع أكثر من 900 حالة مرضية خلال يومين في مكة
-
انطلاق فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع في حدائق الحسين