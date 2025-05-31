فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الوكيل الإخباري- أبلغت شركة كهرباء اربد، متصرفية لواء الوسطية، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق قميم وسط البلد والشارع الرئيسي قميم بلواء الوسطية غربي اربد، غدا الأحد.

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