فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وقالت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، إن فصل التيار سيكون من الساعة 9 صباحا ولغاية الواحدة ظهرا، وسيشمل مناطق: صوفرة والمكيمنات ووسط بلدة الكريمّة وإسكانها والكريمة الزراعي ومحطة تحلية الكريمة ومركز صحي الكريمة ومضخة 55 ومضخة سعيدية وبئر الكريمة ومدرستي حليمة السعدية والكريمة الجنوبي للبنات.
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