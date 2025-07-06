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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 06-07-2025 10:06 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في الكرك ( مغذي الغوير )  الإثنين من الساعة 10:00 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.

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المناطق المتأثرة: الحربيه / الصالة الرياضية / المسبح الأولمبي 

وبينت ان سبب الفصل يعود لنقل أعمدة تعارض توسعة الشارع


 وأعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في معان  الإثنين من الساعة 9:30 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.

المناطق المتأثرة: منطقة الجفر / آبار مياه الجفر / مركز أمن الجفر وسرية البادية / دفاع مدني الجفر / محطة محروقات الجفر / مجموعة الملك فيصل الجوية / مركز صحي الجفر


وبينت ان سبب الفصل يعود لتركيب محطة جديدة.

 
 
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