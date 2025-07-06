فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

المناطق المتأثرة: الحربيه / الصالة الرياضية / المسبح الأولمبي
وأعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في معان الإثنين من الساعة 9:30 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.
المناطق المتأثرة: منطقة الجفر / آبار مياه الجفر / مركز أمن الجفر وسرية البادية / دفاع مدني الجفر / محطة محروقات الجفر / مجموعة الملك فيصل الجوية / مركز صحي الجفر
وبينت ان سبب الفصل يعود لتركيب محطة جديدة.
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