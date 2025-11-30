فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3:30 عصرا سيشمل مناطق: سمر، وسحم، والعشة، والشعلة، والمشيدية، و مبنى بلدية الشعلة، ومركز صحي سحم، ومركز صحي سمر.
