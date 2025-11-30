فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء بني كنانة شمالي اربد غدا الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات.

