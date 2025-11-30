فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الأحد 2025-11-30 03:23 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء بني كنانة شمالي اربد غدا الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3:30 عصرا سيشمل مناطق: سمر، وسحم، والعشة، والشعلة، والمشيدية، و مبنى بلدية الشعلة، ومركز صحي سحم، ومركز صحي سمر.

 
 


