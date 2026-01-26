فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وقالت الشركة، ان الفصل المبرمج الذي سيبدأ من 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء، سيشمل مناطق، الصريح- حي الأملس، والمجاورين لمدينة هابي لاند في الحصن، وطريق إربد الحصن غرب كازية المناصير، وطريق مخيم الشهيد، والمجاورين لمسجد ظفار، والشارع الرئيسي من إشارة المركز الأمني لغاية مثلث كلية الحصن.
