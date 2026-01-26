الإثنين 2026-01-26 09:28 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا
تعبيرية
 
الإثنين، 26-01-2026 08:42 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة إربد غدا الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان


وقالت الشركة، ان الفصل المبرمج الذي سيبدأ من 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء، سيشمل مناطق، الصريح- حي الأملس، والمجاورين لمدينة هابي لاند في الحصن، وطريق إربد الحصن غرب كازية المناصير، وطريق مخيم الشهيد، والمجاورين لمسجد ظفار، والشارع الرئيسي من إشارة المركز الأمني لغاية مثلث كلية الحصن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اندونيسيا: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

عربي ودولي اندونيسيا: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

علم ألمانيا

عربي ودولي ألمانيا: تعطل النقل بسبب الأحوال الجوية

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يحذر من استبدال سيادة القانون الدولي بشريعة الغاب

الجنيه الاسترليني

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الأمير فيصل يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي

أخبار محلية الأمير فيصل يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الأردن يُجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج



 






الأكثر مشاهدة