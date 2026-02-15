الأحد 2026-02-15 11:24 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا الى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي اربد، غدا الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من 9:30 صباحاً وحتى 3 عصرا، وسيشمل مناطق الطيبة/ مدخل البلد والطيبة/ الحي الجنوبي وطريق المزارع ، ومبنى زراعة الطيبة.

 
 


