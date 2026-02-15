فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من 9:30 صباحاً وحتى 3 عصرا، وسيشمل مناطق الطيبة/ مدخل البلد والطيبة/ الحي الجنوبي وطريق المزارع ، ومبنى زراعة الطيبة.
-
أخبار متعلقة
-
الأميرة سمية ترعى اختتام جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة
-
بلدية سهل حوران تبحث وسفير الاتحاد الأوروبي التعاون التنموي
-
الأوقاف: سداد ديون غارمات وكوبونات وطرود وإفطارات رمضانية
-
إقرار نقل مشروع أنبوب غاز الريشة إلى شركة البترول الوطنية
-
مجلس الوزراء يطلع على خطط وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك
-
الاردن .. مشروع قانون سيسهم في حل قضايا عالقة منذ سنوات لآلاف العقارات
-
الحكومة تقرر تسديد متأخرات بقيمة 125 مليون دينار
-
الملكة تلتقي رائدات أعمال في مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي