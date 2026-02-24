فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الأربعاء 2026-02-25 12:19 ص

الثلاثاء، 24-02-2026 11:52 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة، في بيان، إن الفصل سيكون من الساعة 10 صباحا ولغاية 5 عصرا، وسيشمل مناطق، مدينة جرش الصناعية، وهويشان خطلة، وعين النبي، والمجر الخريشية، وجبا، وقريع، وبلدة أم الزيتون، وبلدة قفقفا، وهناجر بلدية جرش الحرفية، ومركز صحي جبا، وثغرة عصفور غرب قفقفا، والبحيرة.

 
 


