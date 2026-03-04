فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن عملية فصل التيار الكهربائي ستشمل مركز صحي دحل، ودحل طريق الزرقاء، وخطلة إضافة إلى مثلث طريق دحل، وذلك لغايات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
