فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا في مناطق بالمملكة
الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق في بلدية رحاب من العاشرة صباحا ولغاية الخامسة عصرا.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن عملية فصل التيار الكهربائي ستشمل مركز صحي دحل، ودحل طريق الزرقاء، وخطلة إضافة إلى مثلث طريق دحل، وذلك لغايات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

 
 


