فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وقالت الشركة في بيان اليوم الاحد، إن الفصل سيبدأ من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، وإن المحولات التي ستتأثر بالانقطاع هي ريف البلاونة الغربي 1، و ريف البلاونة الغربي 2، و ريف البلاونة الغربي 3 ووليد الفقير، وريف البلاونة الغربي 4 و دار عطية، و جمعية المنطقة التعاونية للأسماك، وريف سميح بينو و حسن الناطور 1و2، و ريف إبراهيم الموضي، وريف أحمد الغزو، وريف بكر بركات، وريف صالح ياسين.
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