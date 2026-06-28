فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض مناطق وادي الأردن غدا الاثنين لكهربة محطة جديدة على تفريعة البلاونة الزراعية.

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