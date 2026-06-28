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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق في الأردن الأحد القادم
تعبيرية
 
الأحد، 28-06-2026 02:00 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض مناطق وادي الأردن غدا الاثنين لكهربة محطة جديدة على تفريعة البلاونة الزراعية.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الاحد، إن الفصل سيبدأ من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، وإن المحولات التي ستتأثر بالانقطاع هي ريف البلاونة الغربي 1، و ريف البلاونة الغربي 2، و ريف البلاونة الغربي 3 ووليد الفقير، وريف البلاونة الغربي 4 و دار عطية، و جمعية المنطقة التعاونية للأسماك، وريف سميح بينو و حسن الناطور 1و2، و ريف إبراهيم الموضي، وريف أحمد الغزو، وريف بكر بركات، وريف صالح ياسين.

 
 


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