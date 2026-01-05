الإثنين 2026-01-05 12:37 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا_أسماء
ارشيفية
الإثنين، 05-01-2026 12:11 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية، غدا الثلاثاء، لغايات تنفيذ أعمال كهربة محطة جديدة.

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 8:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا، سيشمل منطقة طبقة فحل، وجزء من بلدة المشارع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة الاتصال الحكومي.

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف مراقب عام الشركات الثلاثاء

تعبيرية

أخبار محلية مديرية عمل الكرك: توفير 757 فرصة عمل خلال العام الماضي

اى

منوعات علماء يكشفون كيف تحزن الذئاب البرية بعد فقدان الشريك

طاحونة عودة الأثرية في وادي الريان بمنطقة جديتا

أخبار محلية آثار الكورة: طاحونة عودة في جديتا تعمل بشكل طبيعي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا_أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

الذهب

اقتصاد محلي الذهب يحلق من جديد في الأردن الاثنين

نيكولاس مادورو

عربي ودولي الخارجية الإيرانية تدعو الولايات المتحدة للإفراج عن مادورو

ل

فيديو الوكيل وزارة التربية: توقعات باعلان نتائج امتحان التوجيهي (التكميلي) في النصف الاول من شهر شباط المقبل



 






الأكثر مشاهدة