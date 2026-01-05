فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 8:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا، سيشمل منطقة طبقة فحل، وجزء من بلدة المشارع.
