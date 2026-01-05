فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية، غدا الثلاثاء، لغايات تنفيذ أعمال كهربة محطة جديدة.

