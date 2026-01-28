الأربعاء 2026-01-28 06:40 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة إسكان معاذ بن جبل في الشونة الشمالية، الخميس، لغايات كهربة محطة جديدة.

وقالت الشركة، في بيان الأربعاء، إن مدة فصل التيار الكهربائي المبرمج ستكون من 9 صباحا لغاية 12 ظهرا.

 
 


