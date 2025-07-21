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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في بلدية حوشا الثلاثاء

ل
تعبيرية
 
الإثنين، 21-07-2025 11:51 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عن فصل التيار الكهربائي يوم غد الثلاثاء، عن مناطق تشمل منصورة المفرق الحمراء، إنارة طريق المفرق الحمراء، طريق المنصورة صندوق المرأة، مبنى بلدية حوشا، منطقة المنصورة مركز صحي المنصورة الشامل من العاشرة صباحًا ولغاية الرابعة عصرًا.

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ويأتي هذا الإجراء بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لمشتركيها، وتقليل عدد الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.

 
 
gnews

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