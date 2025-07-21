فصل التيار الكهربائي عن مناطق في بلدية حوشا الثلاثاء

ويأتي هذا الإجراء بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لمشتركيها، وتقليل عدد الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.
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