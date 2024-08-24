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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في 4 محافظات الأحد - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 24-08-2024 07:45 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركات توزيع الكهرباء وكهرباء إربد عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق في 4 محافظات يوم غد الأحد.

وتأتي عمليات الفصل المبرمجة في تلك المناطق بمحافظات إربد والمفرق والطفيلة والعقبة لإجراء عمليات صيانة على الشبكة الكهربائية.

وتاليا التفاصيل:

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