فصل التيار الكهربائي عن مناطق في 4 محافظات الأحد - أسماء

وتأتي عمليات الفصل المبرمجة في تلك المناطق بمحافظات إربد والمفرق والطفيلة والعقبة لإجراء عمليات صيانة على الشبكة الكهربائية.
وتاليا التفاصيل:
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