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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في 4 محافظات الخميس - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 21-10-2024 07:38 ص

الوكيل الإخباري - أعلنت شركات كهرباء إربد وتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق تقع ضمن اختصاصها الخميس المقبل.

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وتأتي عمليات الفصل لإجراء أعمال الصيانة على الشبكة الكهربائية.

 

وتاليا التفاصيل:

 


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