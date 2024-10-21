فصل التيار الكهربائي عن مناطق في 4 محافظات الخميس - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركات كهرباء إربد وتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق تقع ضمن اختصاصها الخميس المقبل.

اضافة اعلان

وتأتي عمليات الفصل لإجراء أعمال الصيانة على الشبكة الكهربائية.

وتاليا التفاصيل: