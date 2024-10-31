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فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة الأسبوع المقبل -أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 31-10-2024 08:19 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لفصل الكهرباء عن مناطق  واسعة في الشونة الشمالية ووادي الاردن والكرك لغايات اعمال صيانة الأسبوع المقبل .

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وحددت المناطق المتضررة بالفصل والاوقات وفقا لكل اعلان مرفق ادناه :

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