الإثنين 2025-07-21 06:50 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء

محطة توليد كهرباء
محطة توليد كهرباء
 
الإثنين، 21-07-2025 06:33 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت كل من شركة كهرباء إربد وشركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة.

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