الإثنين 2025-10-20 07:43 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 20-10-2025 05:56 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً يوم الاثنين الموافق 20-10-2025، وذلك لإجراء صيانة دورية وتركيب محطات جديدة ضمن خطتها السنوية لتحديث الشبكات وتحسين جودة الخدمة الكهربائية.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن برنامج الفصل سيكون على النحو التالي:

في الطفيلة:
سيتم فصل التيار من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 عصراً عن مناطق الحسا وفريفره، وذلك ضمن أعمال الصيانة السنوية للشبكة القائمة.

في الكرك (مغذي الشمالي 2):
سيُفصل التيار من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً عن مناطق قريفلا، الوسية، راكين، بتير، واد بن حماد، أم رمانة، وأجزاء من الروضة، بهدف تركيب محطة جديدة لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة.

في الأغوار الشمالية:
سيُقطع التيار من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:30 عصراً عن مناطق الحراوية، تل الأربعين، الزمالية، وبصيلة، ضمن أعمال الصيانة السنوية.
 
 
