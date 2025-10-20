فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء

05:56 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً يوم الاثنين الموافق 20-10-2025، وذلك لإجراء صيانة دورية وتركيب محطات جديدة ضمن خطتها السنوية لتحديث الشبكات وتحسين جودة الخدمة الكهربائية. اضافة اعلان





وأوضحت الشركة أن برنامج الفصل سيكون على النحو التالي:



في الطفيلة:

سيتم فصل التيار من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 عصراً عن مناطق الحسا وفريفره، وذلك ضمن أعمال الصيانة السنوية للشبكة القائمة.



في الكرك (مغذي الشمالي 2):

سيُفصل التيار من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً عن مناطق قريفلا، الوسية، راكين، بتير، واد بن حماد، أم رمانة، وأجزاء من الروضة، بهدف تركيب محطة جديدة لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة.



في الأغوار الشمالية:

سيُقطع التيار من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:30 عصراً عن مناطق الحراوية، تل الأربعين، الزمالية، وبصيلة، ضمن أعمال الصيانة السنوية.

