فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء

وأوضحت الشركة أن برنامج الفصل سيكون على النحو التالي:
في الطفيلة:
سيتم فصل التيار من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 عصراً عن مناطق الحسا وفريفره، وذلك ضمن أعمال الصيانة السنوية للشبكة القائمة.
في الكرك (مغذي الشمالي 2):
سيُفصل التيار من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً عن مناطق قريفلا، الوسية، راكين، بتير، واد بن حماد، أم رمانة، وأجزاء من الروضة، بهدف تركيب محطة جديدة لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة.
في الأغوار الشمالية:
سيُقطع التيار من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:30 عصراً عن مناطق الحراوية، تل الأربعين، الزمالية، وبصيلة، ضمن أعمال الصيانة السنوية.
