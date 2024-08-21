فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة اليوم - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في الكرك ( مغذي الشمالي 3 ) اليوم الاربعاء من الساعة 10:00 صباحا الى الساعة 2:00 ظهرا.



وأضافت في بيان لها أن المناطق المتأثرة بعملية الفصل هي: حجفا / مصنع الأزياء التقليدية / مشروع الجديدة الشمسي - الكمبنسكي / حمود / مزارع الدواجن الوطنية حمود.

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كما اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في معان اليوم الأربعاء من الساعة 9:00 صباحا الى الساعة 4:00 عصرا