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فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة اليوم - اسماء

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 21-08-2024 08:17 ص

الوكيل الإخباري-     أعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في الكرك ( مغذي الشمالي 3 ) اليوم الاربعاء من الساعة 10:00 صباحا الى الساعة 2:00 ظهرا.

وأضافت في بيان لها أن المناطق المتأثرة بعملية الفصل هي: حجفا / مصنع الأزياء التقليدية / مشروع الجديدة الشمسي - الكمبنسكي / حمود / مزارع الدواجن الوطنية حمود.

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كما اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في معان اليوم الأربعاء  من الساعة 9:00 صباحا الى الساعة 4:00 عصرا


وبينت أن المناطق المتأثرة بعملية الفصل هي: حي المعاني / حي مسجد الجهني / خلف الأشغال العامة / حي سكر / حوض 27 / آبار مياه سمنه / ستاد الأميرة هيا / مسلخ معان / شركة الفجر للغاز / الترفيق الجمركي / اوهيدة / جزء من ايل / مريغة / قرين / الحبيس / منطقة ايل الحرفية / ابو اللسن / رأس النقب / أبو صلال / الراجف / دلاغة / الفرذخ / الصدقة / الفيصلية / القاسمية / سويمرة / الحياض / طاسان / الثغرة / سلاح الجو - رأس النقب / شركة الكون للبث الاذاعي

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