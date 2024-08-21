فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة اليوم - اسماء

وأضافت في بيان لها أن المناطق المتأثرة بعملية الفصل هي: حجفا / مصنع الأزياء التقليدية / مشروع الجديدة الشمسي - الكمبنسكي / حمود / مزارع الدواجن الوطنية حمود.
وبينت أن المناطق المتأثرة بعملية الفصل هي: حي المعاني / حي مسجد الجهني / خلف الأشغال العامة / حي سكر / حوض 27 / آبار مياه سمنه / ستاد الأميرة هيا / مسلخ معان / شركة الفجر للغاز / الترفيق الجمركي / اوهيدة / جزء من ايل / مريغة / قرين / الحبيس / منطقة ايل الحرفية / ابو اللسن / رأس النقب / أبو صلال / الراجف / دلاغة / الفرذخ / الصدقة / الفيصلية / القاسمية / سويمرة / الحياض / طاسان / الثغرة / سلاح الجو - رأس النقب / شركة الكون للبث الاذاعي
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