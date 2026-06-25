فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق الاثنين القادم - أسماء

وأوضحت الشركة أن فصل التيار يأتي ضمن خططها لرفع كفاءة واستقرار الخدمة، وتعزيز موثوقية الشبكة في مناطق الأغوار ووادي الأردن.
وبينت أن الانقطاع سيشمل مناطق متعددة على فترتين زمنيتين، حيث سيكون الفصل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً في عدد من المواقع، فيما سيمتد في مواقع أخرى حتى الساعة الثالثة عصراً، وذلك بحسب طبيعة الأعمال الفنية في كل منطقة.
المناطق المشمولة بفصل التيار:
ريف البالونة الغربي 1
ريف البالونة الغربي 2
ريف البالونة الغربي 3
ريف البالونة الغربي 4
وليد الفقير
دلال عطية
جمعية الأنظمة التعاونية للأسماك
ريف سميح بينو
حسن الناطور 1
حسن الناطور 2
ريف إبراهيم الحوضي
ريف أحمد الغزو
ريف بكر بركات
ريف صالح ياسين
جزء من منطقة غور كبد
الوادي الأبيض
مضخات سلطة وادي الأردن
محطة سلوى الكايد
مزارع زيد الرفاعي
مزارع منذر حدادين
الشركة المتقدمة
مزرعة الأمير محمد
علوان العلاونة
مزرعة الأمير علي
ريف الأمير زيد
نظام الحقل الشمسي للضمان الاجتماعي
وأكدت الشركة أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشاريع التحديث المستمرة للشبكة الكهربائية، بما يشمل ربط محطات فرعية جديدة على تفريعة البالونة الزراعية، داعيةً المشتركين في المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.
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