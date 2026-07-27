فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن سكان هذه المنطقة

وأوضحت الشركة، في إشعار وجهته للمشتركين، أن فصل التيار سيبدأ من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا، مؤكدة أن الإجراء يأتي ضمن أعمال الصيانة الدورية الهادفة إلى المحافظة على كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية.
واعتذرت الشركة عن أي إزعاج قد يسببه الانقطاع، داعية المشتركين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة فصل التيار، ومثمّنةً تفهمهم وتعاونهم.
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