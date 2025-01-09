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فصل التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات عن مناطق غدا

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 09-01-2025 08:18 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة زملة الأمير غازي بالبادية الشمالية في محافظة المفرق، يوم غد الجمعة لغايات تحسين جودة الشبكات.

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وذكرت الشركة في بيان، أنها ستنفذ أعمال صيانة على شبكتها ما قد يُضطر إلى فصل التيار الكهربائي عن منطقة زملة الأمير غازي من الساعة 8 صباحا لغاية 4 عصرا.

 
gnews

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