فصل التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات عن مناطق غدا

وذكرت الشركة في بيان، أنها ستنفذ أعمال صيانة على شبكتها ما قد يُضطر إلى فصل التيار الكهربائي عن منطقة زملة الأمير غازي من الساعة 8 صباحا لغاية 4 عصرا.
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