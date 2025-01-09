فصل التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات عن مناطق غدا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة زملة الأمير غازي بالبادية الشمالية في محافظة المفرق، يوم غد الجمعة لغايات تحسين جودة الشبكات.

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