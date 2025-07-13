فصل الكهرباء عن مناطق شمال المملكة من الـ10 صباحا وحتى الثانية ظهرا غدا الاثنين

وقالت الشركة، في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من العاشرة صباحاً ولغاية الثانية ظهرا، ويشمل المنشية والعرامشة والفضيين وجزءا من بلدة وقاص.
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