الإثنين 2025-07-14 12:12 ص
 

فصل الكهرباء عن مناطق شمال المملكة من الـ10 صباحا وحتى الثانية ظهرا غدا الاثنين

ل
تعبيرية
 
الأحد، 13-07-2025 10:49 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية يوم غد الاثنين، لغايات الصيانة السنوية.

اضافة اعلان


وقالت الشركة، في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من العاشرة صباحاً ولغاية الثانية ظهرا، ويشمل المنشية والعرامشة والفضيين وجزءا من بلدة وقاص.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية انعقاد أول امتحان محوسب لشهادة المحاسب القانوني الأردني المجاز

من الاشتباكات في السويداء

عربي ودولي ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات السويداء إلى 20 قتيلاً و30 مصاباً

ل

عربي ودولي المرصد السوري: مسلحون من درعا يدفعون بتعزيزات للسويداء

ل

فلسطين "قناة 14" العبرية: مهمة الجيش الإسرائيلي حاليا تدمير بيت حانون بأسرع وقت ممكن

حركة الطيران في المنطقة

عربي ودولي تركيا توقف رحلاتها إلى العراق والأردن .. وايران تعلق على أنباء إغلاق مجالها الجوي

ا

عربي ودولي ماكرون: فرنسا ستفتح حوارا مع الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام أسلحتها النووية

الشاب إبراهيم النجار رحمه الله

نعـي فـاضل جاء من قطر قبل أيام .. لواء عين الباشا يودّع الشاب إبراهيم النجار

مركز مدينة السويداء في جنوب سوريا

عربي ودولي 9 قتلى في اشتباكات بالسويداء السورية



 
 





الأكثر مشاهدة