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فصل الكهرباء عن مناطق واسعة في المملكة الأسبوع المقبل (أسماء)

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 24-10-2024 07:28 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركات الكهرباء عن اضطرارها لفصل التيار الكهربائي الاسبوع المقبل عن مناطق واسعة في العديد من المحافظات كالكرك والطفيلة واربد وجرش وعجلون والشونة والأغوار الشمالية ووادي الأردن لغايات الصيانة .

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وذكرت الشركات المناطق المتضررة من الفصل، والأيام المحددة لذلك، وفقًا لكل إعلان مرفق أدناه:

 

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