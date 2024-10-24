فصل الكهرباء عن مناطق واسعة في المملكة الأسبوع المقبل (أسماء)

الوكيل الإخباري- أعلنت شركات الكهرباء عن اضطرارها لفصل التيار الكهربائي الاسبوع المقبل عن مناطق واسعة في العديد من المحافظات كالكرك والطفيلة واربد وجرش وعجلون والشونة والأغوار الشمالية ووادي الأردن لغايات الصيانة .

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وذكرت الشركات المناطق المتضررة من الفصل، والأيام المحددة لذلك، وفقًا لكل إعلان مرفق أدناه:



































