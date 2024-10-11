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فصل الكهرباء من الساعة 7 صباحا لغاية 5 مساء عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهرباء
الجمعة، 11-10-2024 11:16 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد وجرش، يوم غد السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة إربد مناطق: حوارة والتي ستكون مدة الفصل فيها من 6 صباحا ولغاية 10 صباحا، والحي الجنوبي في الصريح وإشارة الصريح ومنطقة مدرسة الحصن المهنية من 8 صباحا لغاية الواحدة ظهرا، وعن الخيرية ومثلث كفر جايز وأم الغزلان في بيت راس وخلة عرمه وإسكان المهندسين بكفر جايز وحي الصالح، من 7 صباحا لغاية 5 مساء .


وبينت الشركة أن الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة جرش مناطق: تلعة الرز وحي نوارة والراية وتل الرمان ومرصع والرحمانية والمرجم الأخضر وسلحوب وحي الراعي والجعيدية، وذلك من 9:30 صباحا ولغاية 3:30 بعد الظهر .

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