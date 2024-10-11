فصل الكهرباء من الساعة 7 صباحا لغاية 5 مساء عن مناطق غدا - اسماء

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة إربد مناطق: حوارة والتي ستكون مدة الفصل فيها من 6 صباحا ولغاية 10 صباحا، والحي الجنوبي في الصريح وإشارة الصريح ومنطقة مدرسة الحصن المهنية من 8 صباحا لغاية الواحدة ظهرا، وعن الخيرية ومثلث كفر جايز وأم الغزلان في بيت راس وخلة عرمه وإسكان المهندسين بكفر جايز وحي الصالح، من 7 صباحا لغاية 5 مساء .
وبينت الشركة أن الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة جرش مناطق: تلعة الرز وحي نوارة والراية وتل الرمان ومرصع والرحمانية والمرجم الأخضر وسلحوب وحي الراعي والجعيدية، وذلك من 9:30 صباحا ولغاية 3:30 بعد الظهر .
-
أخبار متعلقة
-
مطالب بتأهيل قنوات تصريف المياه في شوارع جرش
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
الملك يعقد لقاءات منفصلة على هامش قمة جنوب أوروبا
-
الاردن يدين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركزاً للجيش اللبناني
-
الأغوار الشمالية: فتح طرق في الأحراج لحمايتها من الحرائق
-
الملك: تبعات خطيرة لتوسع دوائر العنف واستمرار الأعمال العدائية
-
ندوة تعاين علاقات الأردن وفلسطين والجزائر التاريخية ضمن معرض عمان الدولي للكتاب
-
حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة بمناطق حيوية في ايدون