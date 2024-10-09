فصل الكهرباء من الساعة 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا عن مناطق غدا - اسماء

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة اربد منطقة مخيم الشهيد عزمي المفتي، وستكون مدته من 9:30 صباحا ولغاية 3:30 بعد الظهر، فيما سيكون الفصل في لواء الرمثا بجانب مجمع الرمثا الطبي - شارع الشهيد وصفي التل من الساعة 3:30 بعد الظهر ولغاية 8 مساء.
وبينت ان الفصل سيشمل بمحافظة المفرق مناطق (البستانة) من 9:30 صباحا ولغاية 3 بعد الظهر، و(صالحية المفرق وطريق بغداد قرب مجمع الدوائر) من 10 صباحا ولغاية 2 ظهرا، و(روضة بني هاشم) من 9 صباحا ولغاية 4 عصرا.
وفي محافظة جرش، سيشمل الفصل منطقتي (ام رامح وعنيبة - الحازية الشمالي)، من 9 صباحا ولغاية 4 عصرا.
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