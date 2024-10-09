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فصل الكهرباء من الساعة 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
الأربعاء، 09-10-2024 05:45 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات الشمال (اربد والمفرق وجرش) غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة اربد منطقة مخيم الشهيد عزمي المفتي، وستكون مدته من 9:30 صباحا ولغاية 3:30 بعد الظهر، فيما سيكون الفصل في لواء الرمثا بجانب مجمع الرمثا الطبي - شارع الشهيد وصفي التل من الساعة 3:30 بعد الظهر ولغاية 8 مساء.


وبينت ان الفصل سيشمل بمحافظة المفرق مناطق (البستانة) من 9:30 صباحا ولغاية 3 بعد الظهر، و(صالحية المفرق وطريق بغداد قرب مجمع الدوائر) من 10 صباحا ولغاية 2 ظهرا، و(روضة بني هاشم) من 9 صباحا ولغاية 4 عصرا.


وفي محافظة جرش، سيشمل الفصل منطقتي (ام رامح وعنيبة - الحازية الشمالي)، من 9 صباحا ولغاية 4 عصرا.

 
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