فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الكرك على مغذي الغوير، وذلك يوم الأحد الموافق 1 شباط 2026، من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 3:00 عصرًا.

وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل المناطق التالية: الحربية، مزرعة عبد الفتاح الضمور، مشروع الطاقة الشمسية – أشرف المبيضين، ومصنع أعلاف راضي البستنجي.