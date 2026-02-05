فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وأفادت الشركة بأن فصل التيار سيشمل مناطق الجبل، النقع، الجمعية، وعنيزه.
وبيّنت أن سبب الفصل يعود إلى تنفيذ أعمال صيانة على شبكة المغذي، وصيانة معيد غلق الجبل، إضافة إلى ربط معيد غلق الصافي – بئر مذكور، داعية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن .. مدارس جديدة ونقل مدرسي مستدام ضمن رؤية تعليمية متكاملة
-
إصابات متوسطة بحادثي تدهور وتصادم وضبط مركبة تسير بسرعة جنونية
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأردن يستضيف اجتماعا أمميا للجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن
-
إعلان نتائج امتحان تكميلية "التوجيهي" اليوم - رابط
-
وزير المالية يبحث مع رئيسة صندوق النقد الدولي دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني
-
الأميرة وجدان الهاشمي ترعى افتتاح معرض المنسوجات الفلبيني "كثابيت أوغنايان"
-
بلدية المزار الشمالي تغلق محطة غسيل وتشحيم مركبات مخالفة