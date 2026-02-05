فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

07:53 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763344 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في الأغوار الجنوبية على مغذي الصافي، وذلك يوم الخميس الموافق 5 شباط 2026، من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 3:00 عصرًا. اضافة اعلان





وأفادت الشركة بأن فصل التيار سيشمل مناطق الجبل، النقع، الجمعية، وعنيزه.



وبيّنت أن سبب الفصل يعود إلى تنفيذ أعمال صيانة على شبكة المغذي، وصيانة معيد غلق الجبل، إضافة إلى ربط معيد غلق الصافي – بئر مذكور، داعية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.

تم نسخ الرابط





