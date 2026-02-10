فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 3 عصرا عن هذه المناطق -أسماء

08:58 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763835 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة معان يوم الثلاثاء الموافق 10 شباط 2026، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 3:00 عصرًا. اضافة اعلان





وبيّنت الشركة أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل: وادي موسى، السوق – وسط البلد، زريزيرة، الشارع السياحي، أم صيحون، البيضا، حي النوافلة، البسيط، مديرية شرطة غرب معان، آبار مياه أذرح، الحيضان، الزيتون، القرارة، أذرح، بئر البيطار، المديرج، الحرفية، البقعة، منطقة عين موسى، وجلواخ.



وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تنفيذ أعمال صيانة على خطوط الضغط المتوسط، داعية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.

تم نسخ الرابط





