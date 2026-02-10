الثلاثاء 2026-02-10 11:46 ص

فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 3 عصرا عن هذه المناطق -أسماء

فصل الكهرباء من الـ 9 صباحا الى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
تعبيرية
 
الثلاثاء، 10-02-2026 08:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة معان يوم الثلاثاء الموافق 10 شباط 2026، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 3:00 عصرًا.اضافة اعلان


وبيّنت الشركة أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل: وادي موسى، السوق – وسط البلد، زريزيرة، الشارع السياحي، أم صيحون، البيضا، حي النوافلة، البسيط، مديرية شرطة غرب معان، آبار مياه أذرح، الحيضان، الزيتون، القرارة، أذرح، بئر البيطار، المديرج، الحرفية، البقعة، منطقة عين موسى، وجلواخ.

وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تنفيذ أعمال صيانة على خطوط الضغط المتوسط، داعية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اقتراح نيابي لتعديل التعرفة الكهربائية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

شؤون برلمانية اقتراح نيابي لتعديل التعرفة الكهربائية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

تعبيرية

طب وصحة وداعاً للضغط المرتفع.. 6 خطوات قد تغنيك عن زيارة الطبيب

رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

طب وصحة رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

ا

أخبار محلية الأردن يحقق تقدما على مؤشر مدركات الفساد 2025

عبد.. لاي ساعه اضل شابكة اليوم

تكنولوجيا وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"

الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

عربي ودولي الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "الحسين للسرطان" والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي

واتسآب

تكنولوجيا تنبيه هام إلى مستخدمي "واتسآب"!



 






الأكثر مشاهدة