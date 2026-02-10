فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 3 عصرا عن هذه المناطق -أسماء

وبيّنت الشركة أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل: وادي موسى، السوق – وسط البلد، زريزيرة، الشارع السياحي، أم صيحون، البيضا، حي النوافلة، البسيط، مديرية شرطة غرب معان، آبار مياه أذرح، الحيضان، الزيتون، القرارة، أذرح، بئر البيطار، المديرج، الحرفية، البقعة، منطقة عين موسى، وجلواخ.
وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تنفيذ أعمال صيانة على خطوط الضغط المتوسط، داعية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يحقق تقدما على مؤشر مدركات الفساد 2025
-
اتفاقية تعاون بين "الحسين للسرطان" والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي
-
موازنة مجلس محافظة مادبا تدعم المشاريع الجاهزة فنيا والقابلة للتنفيذ
-
حماية المستهلك للأردنيين: شهر رمضان للعبادة وليس للأكل والتبذير
-
"منصة رعد" بوابة وطنية مستدامة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
-
عين على القدس يناقش مؤتمر فلسطين 2026 وقرارات الاحتلال بشأن عقارات الضفة الغربية
-
وفد إعلامي أردني يطلع على التجربة الأذرية في التخطيط العمراني
-
مشروع جديد لطاقة الرياح بقدرة 25 ميجاواط في معان