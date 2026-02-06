فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وأوضحت الشركة أن فصل التيار سيشمل بلدة فقوع، مركز صحي فقوع الشامل، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية – فقوع، دفاع مدني فقوع، مركز أمن فقوع، متصرفية لواء فقوع، ومحكمة صلح فقوع.
وبيّنت أن سبب الفصل يعود إلى تركيب محطة جديدة، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة روتينية على الشبكة، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
سلطة وادي الأردن تبدأ تنفيذ أعمال صيانة مؤقتة لطريق دافوس- الشونة الجنوبية
-
الغذاء والدواء: المقاصف المحالة للقضاء من مدارس خاصة دون تسجيل حالات تسمم
-
اجتماع عربي أوروبي في سلوفينيا يؤكد أولوية وقف النار في غزة وإدخال المساعدات
-
الأردن يدين التفجير الانتحاري الذي استهدف حسينية في إسلام آباد
-
تحذير لكافة الأردنيين من شراء هذا النوع من الذهب
-
وزارة المالية: 1.64 مليار دينار قيمة فاتورة التقاعد خلال 11 شهرا من 2025
-
"اليرموك" تعزز حضورها الأكاديمي الدولي بمشاركتها في قمة QS 2026 بالهند