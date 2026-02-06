فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

06:15 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الكرك على قاطع فقوع، وذلك يوم السبت الموافق 7 شباط 2026، من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.





وأوضحت الشركة أن فصل التيار سيشمل بلدة فقوع، مركز صحي فقوع الشامل، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية – فقوع، دفاع مدني فقوع، مركز أمن فقوع، متصرفية لواء فقوع، ومحكمة صلح فقوع.



وبيّنت أن سبب الفصل يعود إلى تركيب محطة جديدة، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة روتينية على الشبكة، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.

