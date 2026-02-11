الأربعاء 2026-02-11 08:39 ص

فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 4 عصرا عن هذه المناطق -أسماء

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة العقبة يوم الأربعاء الموافق 11 شباط 2026، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا، لغايات تنفيذ أعمال صيانة وتطوير على الشبكة الكهربائية.

وبيّنت الشركة أن الفصل الأول سيشمل مناطق: غويبة، قريقرة، بئر مذكور، والغمر، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير متفرقة على الشبكة.

كما أوضحت أنه سيتم في اليوم ذاته فصل التيار عن مغذي بئر مذكور خلال الفترة نفسها، ما سيؤثر على مناطق: فيفا، المعمورة، السلماني، الغويبة، خنيزيره، السمار، ومناطق توزيع العقبة، وذلك بهدف تركيب منظم فولتية، وتعديل مسار شبكة، واستبدال عوازل، وإجراء صيانة شاملة.

