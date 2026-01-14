فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء

ويشمل فصل التيار المناطق التالية: جزء من رويحة، جزء من ضرار، تفرع ضرار الزراعي، أبو عبيدة الزراعي، مضخة أبو الزيغان، مزرعة العنزي، مدرسة رويحة الأساسية، مشاغل الرويحة، بيت الضيافة، مدرسة ضرار بن الأزور، تفرع جاد الحق، محطة محروقات ضرار، تفرع حي أبو غنام، وتفرع ريف المعشر ومجاوريه.
وبيّنت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى إجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي.
