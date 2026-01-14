الأربعاء 2026-01-14 11:01 ص

فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الأربعاء، 14-01-2026 08:59 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في لواء دير علا الأربعاء ، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 2:00 ظهرًا.اضافة اعلان


ويشمل فصل التيار المناطق التالية: جزء من رويحة، جزء من ضرار، تفرع ضرار الزراعي، أبو عبيدة الزراعي، مضخة أبو الزيغان، مزرعة العنزي، مدرسة رويحة الأساسية، مشاغل الرويحة، بيت الضيافة، مدرسة ضرار بن الأزور، تفرع جاد الحق، محطة محروقات ضرار، تفرع حي أبو غنام، وتفرع ريف المعشر ومجاوريه.

وبيّنت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى إجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي.
 
 


