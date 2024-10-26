فصل الكهرباء من الـ 8 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق الأحد - اسماء

وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن فصل التيار سيشمل بلدة بشرى من الساعة 9 صباحا لغاية الواحدة ظهرا، إضافة إلى جنوب قصر الأمعري وشمال المركز الثقافي في بلدة إيدون، من 8 صباحا لغاية 3:30 عصرا.
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