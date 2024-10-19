فصل الكهرباء من الـ 8 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء

05:27 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية الأحد، لغايات الصيانة السنوية. اضافة اعلان





وقالت الشركة في بيان إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا، ويشمل المنشية والعرامشة والفضيين وجزءا من بلدة وقاص .