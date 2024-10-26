فصل الكهرباء من الـ 8 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في المحافظة، غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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