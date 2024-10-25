فصل الكهرباء من الـ 8 صباحاً حتى الرابعة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي عجلون والمفرق، يوم غد السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل في محافظة عجلون منطقة كفرنجة بالكامل والذي سيكون من الساعة 7 صباحا لغاية 12 ظهرا، إضافة إلى منطقة اشتفينا واشتفينا - طريق عبين، من 8 صباحا لغاية 5 مساء.