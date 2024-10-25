فصل الكهرباء من الـ 8 صباحاً حتى الرابعة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل في محافظة عجلون منطقة كفرنجة بالكامل والذي سيكون من الساعة 7 صباحا لغاية 12 ظهرا، إضافة إلى منطقة اشتفينا واشتفينا - طريق عبين، من 8 صباحا لغاية 5 مساء.
وبينت أن الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة المفرق مناطق: حي الكرامة في الخالدية، والسعيدية طريق الخالدية، والمنطقة الحرفية في الخالدية، من 8 صباحا لغاية 4:30 مساء.
-
أخبار متعلقة
-
مسيرة في عمّان دعما لغزة ولبنان
-
وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الأميركي
-
"اللجنة الوزارية لتمكين المرأة" تستكمل جلساتها الحوارية في الجنوب
-
ضبط وإتلاف 320 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة في الزرقاء
-
تأجيل انتخابات الصحفيين لعدم اكتمال النصاب
-
الأمن العام يحذر السائقين : هبات غبارية على الطرق الصحراوية
-
لقاء مرتقب بين الصفدي ونظيره الأميركي
-
شرطة مكة: لاصحة لإختطاف أردنية والعثور عليها بصحة جيدة