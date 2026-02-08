الأحد 2026-02-08 09:44 ص

فصل الكهرباء من الـ 9 صباحا الى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
ارشيفية
 
الأحد، 08-02-2026 07:24 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في الشونة الجنوبية يوم الأحد الموافق 8 شباط 2026، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية 3:00 عصرًا.اضافة اعلان


وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل المناطق التالية: طريق القناة، متصرفية الشونة الجنوبية، كازية أحمد السعود، مستشفى الشونة الجنوبية، الجواسرة، جزء من الجوفة، وإسكان الشونة الجنوبية.

وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تنفيذ صيانة سنوية على شبكة الضغط المتوسط، داعية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.
 
 


