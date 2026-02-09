فصل الكهرباء من الـ 9 صباحا الى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وبينت الشركة أن مدة الفصل ستكون من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 3:00 عصراً.
وأوضحت أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل: المغطس، الجوفة، الكفرين، زراعي الكفرين، مدرسة الدرك، سد الكفرين، وميدان الرماية.
ودعت الشركة المواطنين في المناطق المذكورة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع، مؤكدة حرصها على إعادة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
