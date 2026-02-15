فصل الكهرباء من الـ 9 صباحا الى 3 عصرا عن هذه المناطق -أسماء

وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل المناطق التالية: الكرامة، مزارع البركة، كسارة أبو داري، مزرعة الأميرة عالية، مضخات سلطة المياه، شركة قرية المجهول، مركز ترخيص الشونة الجنوبية، نقطة شركة الكرامة، المخيم الكشفي، الشونة الجديدة، ومديرية شرطة غرب البلقاء.
وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تنفيذ صيانة سنوية على خط الضغط المتوسط، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.
