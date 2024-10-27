فصل الكهرباء من الـ 9 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق الاثنين - اسماء

وقالت الشركة في بيان، إن المناطق التي ستتأثر بعملية الفصل هي البلاونة، والبلاونة الزراعي وخزما وجزء من ضرار وأبو عبيدة ومدرسة عامر بن الجراح الثانوية للبنين ومدرسة البلاونة الثانوية للبنات، ومركز صحي ضرار، وآبار السماحيات، وكفرنجة وراجب الجديد وأسماك الناطور، ومضخة وادي راجب وجمعية المنظمة التعاونية للأسماك / دلال عطية وحسن الناطور.
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