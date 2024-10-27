فصل الكهرباء من الـ 9 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق الاثنين - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن يوم غد الاثنين من 9:00 صباحا إلى 3:30 عصرا لإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي.

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