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فصل الكهرباء من الـ 9 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق الاثنين - اسماء

أسلاك الكهرباء
تيار كهربائي
الأحد، 27-10-2024 01:53 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن يوم غد الاثنين من 9:00 صباحا إلى 3:30 عصرا لإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي.

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وقالت الشركة في بيان، إن المناطق التي ستتأثر بعملية الفصل هي البلاونة، والبلاونة الزراعي وخزما وجزء من ضرار وأبو عبيدة ومدرسة عامر بن الجراح الثانوية للبنين ومدرسة البلاونة الثانوية للبنات، ومركز صحي ضرار، وآبار السماحيات، وكفرنجة وراجب الجديد وأسماك الناطور، ومضخة وادي راجب وجمعية المنظمة التعاونية للأسماك / دلال عطية وحسن الناطور.

 
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