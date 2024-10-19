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فصل الكهرباء من الـ 9 صباحاً حتى 4 عصرا عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
السبت، 19-10-2024 07:15 م

الوكيل الإخباري-   أبلغت شركة كهرباء إربد، متصرفية لواء الوسطية، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق حوفا الوسطية وقميم بلواء الوسطية غربي إربد غدًا الأحد.

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وقالت الشركة، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة ظهرًا.

 
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