فصل الكهرباء من الـ 9 صباحاً حتى 4 عصرا عن مناطق غدا - اسماء

الوكيل الإخباري- أبلغت شركة كهرباء إربد، متصرفية لواء الوسطية، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق حوفا الوسطية وقميم بلواء الوسطية غربي إربد غدًا الأحد.

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