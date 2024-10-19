فصل الكهرباء من الـ 9 صباحاً حتى 4 عصرا عن مناطق غدا - اسماء

وقالت الشركة، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة ظهرًا.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء : لن نسمح بأي تجاوز على القانون
-
برنامج تدريبي يبحث التواصل الفعال مع ذوي الإعاقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الحكومة تعرب عن تضامنها مع ماليزيا جراء الفيضانات
-
وزير الصناعة: الحكومة تؤمن بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص لحل مشكلة البطالة
-
انطلاق المؤتمر الجيولوجي الدولي الثلاثاء المقبل
-
اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في الرمثا
-
تخريج مشاركات بجائزة الحسن للشباب