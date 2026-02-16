فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا الى 3 عصرا عن هذه المناطق -أسماء

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من 9:30 صباحاً وحتى 3 عصرا، وسيشمل مناطق الطيبة/ مدخل البلد والطيبة/ الحي الجنوبي وطريق المزارع ، ومبنى زراعة الطيبة.
