فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا الى 3 عصرا عن هذه المناطق -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي اربد، الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. اضافة اعلان





وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من 9:30 صباحاً وحتى 3 عصرا، وسيشمل مناطق الطيبة/ مدخل البلد والطيبة/ الحي الجنوبي وطريق المزارع ، ومبنى زراعة الطيبة.

